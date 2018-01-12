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Родственники Джастина Бибера согласны передать вещи певца в музей его имени
Певец родился в провинциальном канадском городе Стратфорде, куда спешат попасть многие поклонники, чтобы увидеть места, по которым ходил их кумир. Родственники Джастина Бибера согласны передать вещи в музей его имени, если власти будут согласны на открытие местной достопримечательности.

Они уже разработали туристический маршрут, а также ходят собрать экспонаты исполнителя в Stratford Perth Museum. Пока неизвестно, что Джастин Бибер думает по поводу такой популярности у земляков, но в коллекции уже есть его письма и спортивная сумка, а также будут отданы некоторые награды звезды. Поклонники были в восторге от радостной новости, но пользователи сетей не оценили смысл идеи.

Родственники Джастина Бибера согласны передать вещи певца в музей его имени


Они не понимают, кто будет ехать в далекий город, чтобы увидеть начало успеха музыканта. Некоторые лица отметили, что тогда он был намного лучше, чем сейчас. Также им было интересно, как наградили близких людей после презентов. Исполнитель прославился благодаря YouTube, вот только девушки не обращают внимания на знаменитость, пытающуюся найти себе спутницу жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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