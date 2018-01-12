Селена Уильямс поведала о послеродовых проблемах

Спортсменке довелось рожать ребенка с помощью кесарева сечения: у малыша очень упал пульс. А сейчас после оперативного вмешательства Селена испытывает трудности с дыханием. После первых таких проявлений Уильямс провела компьютерную томографию и стала пить средства, разжижающие кровь. В ее легких медики увидели несколько тромбов.И это еще не все: из-за трудного дыхания появился сильный кашель, от которого разошлись швы от операции. А разжижающие средства стали причиной сильного кровотечения. Так что теннисистка пережила еще и операцию по установлению фильтра в вену. Так ее обезопасили от того, что тромбы могут перебраться в легкие. Итого целых 6 недель после родов Селена была вынуждена провести в постельном режиме.1 сентября у Селены Уильямс и интернет-предпринимателя Алексиса Оганяна родилась дочь Алексис Олимпия.