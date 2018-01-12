В Сети появился трейлер пятого сезона «Кремниевой долины»

В пятом сезоне зрители не увидят Ти Джей Миллера, который занимался ролью Эрлиха Бахмана, владельца «Инкубатора» и создателя Aviato. Об этом уже сообщали ранее, еще задолго до публикации тизера. Такую ситуацию Миллер объяснил тем, что в пятой части ситкома ему досталась очень маленькая роль.Напомним, что разработчиками «Кремниевой долины» выступают Дэйв Крински, Джон Альтшулер и Майкл Джадж. Первый сезон показали в середине весны 4 года назад.