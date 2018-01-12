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В Сети появился трейлер пятого сезона «Кремниевой долины»
25 марта текущего года телеканал HBO начнет показывать пятый сезон популярного телесериала «Кремниевая долина», который рассказывает о друзьях-программистах, разрабатывающих различные программы с целью заработка большого капитала. Так на сайте YouTube телекомпания уже опубликовала трейлер будущего пятого сезона проекта.

В Сети появился трейлер пятого сезона «Кремниевой долины»


В пятом сезоне зрители не увидят Ти Джей Миллера, который занимался ролью Эрлиха Бахмана, владельца «Инкубатора» и создателя Aviato. Об этом уже сообщали ранее, еще задолго до публикации тизера. Такую ситуацию Миллер объяснил тем, что в пятой части ситкома ему досталась очень маленькая роль.



Напомним, что разработчиками «Кремниевой долины» выступают Дэйв Крински, Джон Альтшулер и Майкл Джадж. Первый сезон показали в середине весны 4 года назад.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:20
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