Туристкам старше 25 лет разрешили въезд в Саудовскую Аравию без мужчин

Женщины, которые достигли возраста 25 лет и желают без сопровождения мужчин посетить Саудовскую Аравию, могут получать туристические визы.Раньше въезжать на территорию королевства без спутника-члена семьи женщины не имели права. Для женщин младше 25 лет запрет остался в силе – въезжать в одиночку в Саудовскую Аравию им не разрешается.Дополнительно сообщается, что виза будет однократной и срок ее действия – 30 дней. Новые правила выдачи туристических виз обнародуют в первом квартале 2018 года.