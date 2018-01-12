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Туристкам старше 25 лет разрешили въезд в Саудовскую Аравию без мужчин
Женщинам в возрасте от 25 лет и старше разрешили въезд по туристической визе в Садовскую Аравию без сопровождения мужчин.
Туристкам старше 25 лет разрешили въезд в Саудовскую Аравию без мужчин


Женщины, которые достигли возраста 25 лет и желают без сопровождения мужчин посетить Саудовскую Аравию, могут получать туристические визы.

Раньше въезжать на территорию королевства без спутника-члена семьи женщины не имели права. Для женщин младше 25 лет запрет остался в силе – въезжать в одиночку в Саудовскую Аравию им не разрешается.

Дополнительно сообщается, что виза будет однократной и срок ее действия – 30 дней. Новые правила выдачи туристических виз обнародуют в первом квартале 2018 года.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:20
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