Google Play очистили от множества вирусных программ-фонариков

Специалисты предупреждали Google Play осенью 2017 года про появление подобных вирусных программ. С тех пор их загрузили до 7 500 000 раз. Вирусы прятали свои иконки, отображая при удобном случае рекламу. Пользователям Google Play приходилось её просматривать, кликать на нежелательные для них объявления. Эти вредоносные программы оставались долгое время незамеченными. Когда приложение Google Play осуществляло запрос первичных прав, оно не вызывало подозрений. Вредная активность начинала действовать с управляющего сервера.Все такие приложения уже удалили из сервера. Он опять является безопасным для пользователей. Самым опасным вирусом, появившимся в Google Play, являлся Alphonso. Однако с ним смогли также справиться.