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Американский эксперт просит пришельцев спасти планету от глобального потепления
Американский эксперт Генри Стюарт просит пришельцев спасти планету от глобального потепления. Он считает, что ученые должны уйти в отставку, потому что до сих пор не могут решить данную проблему.

Мужчина на протяжении 25 лет занимается исследованиями космических процессов и уверен, что только внеземные гости помогут человечеству избежать масштабной катастрофы. Климат сейчас меняется настолько быстрыми темпами, что в разных уголках Земли начинают возникать аномальные процессы, уничтожая представителей флоры и фауны.

Американский эксперт просит пришельцев спасти планету от глобального потепления


Инопланетяне давно наблюдают за развитием землян и имеют большие знания, позволяющие найти выход из кризисной ситуации. Также их технологии опередили научные разработки, а потому стоит попросить гуманоидов о помощи, так как люди не способны справиться с процессами своими силами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:16
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