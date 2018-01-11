Американский эксперт просит пришельцев спасти планету от глобального потепления

Мужчина на протяжении 25 лет занимается исследованиями космических процессов и уверен, что только внеземные гости помогут человечеству избежать масштабной катастрофы. Климат сейчас меняется настолько быстрыми темпами, что в разных уголках Земли начинают возникать аномальные процессы, уничтожая представителей флоры и фауны.Инопланетяне давно наблюдают за развитием землян и имеют большие знания, позволяющие найти выход из кризисной ситуации. Также их технологии опередили научные разработки, а потому стоит попросить гуманоидов о помощи, так как люди не способны справиться с процессами своими силами.