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Собака спасла 10 кошек от пятиметрового питона
В Таиланде собака прогнала пятиметрового питона и спасла от него 10 кошек.
Собака спасла 10 кошек от пятиметрового питона


В Таиланде, в провинции Ангтхонг собаке удалось прогнать огромного питона, который угрожал кошкам.

Хозяйка заметила, что ее пес бегает на заднем дворе вокруг дерева с громким лаем. Оказалось, внимание собаки привлек пятиметровый питон, который прятался среди ветвей. На морде пса позднее были обнаружены раны, которые предположительно были получены в ходе схватки животного с пресмыкающимся.

В доме у женщины живет больше 10 кошек. Видимо, питон охотился за ними и хотел их съесть. Женщина рассказала, что ранее уже 4 раза заставала у себя дома питонов. Однажды одна из змей даже успела схватить кошку, но ее удалось отбить у хищника.

После визита пятиметрового питона пропала одна из кошек. Возможно, змея проглотила ее еще до того, как была замечена собакой
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:27
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