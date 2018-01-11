Собака спасла 10 кошек от пятиметрового питона

В Таиланде, в провинции Ангтхонг собаке удалось прогнать огромного питона, который угрожал кошкам.Хозяйка заметила, что ее пес бегает на заднем дворе вокруг дерева с громким лаем. Оказалось, внимание собаки привлек пятиметровый питон, который прятался среди ветвей. На морде пса позднее были обнаружены раны, которые предположительно были получены в ходе схватки животного с пресмыкающимся.В доме у женщины живет больше 10 кошек. Видимо, питон охотился за ними и хотел их съесть. Женщина рассказала, что ранее уже 4 раза заставала у себя дома питонов. Однажды одна из змей даже успела схватить кошку, но ее удалось отбить у хищника.После визита пятиметрового питона пропала одна из кошек. Возможно, змея проглотила ее еще до того, как была замечена собакой