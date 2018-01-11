Харви Вайнштейн согласовал с женой раздел денег в случае развода

Продюсер с женой Джорджиной Чапмен, дизайнером, сели за стол переговоров. Обговаривали они актуальные для себя проблемы: раздел имущества и воспитание детей, если случится развод. Но пока официальных бумаг на развод муж и жена не подали. 15 декабря прошлого года пара отпраздновала 10-летие совместной жизни.Известно, что новые обязательства по финансовым вопросам несколько отличаются от тех, что были подписаны парой до брака. Но и тогда, и теперь в выигрыше останется Джорджина. Также пара договорилась, что в случае расставания они до конца жизни не опубликуют дневников, мемуаров, переписку и фото. Они не будут обговаривать в интервью личную жизнь, свои финансы, фильмы и деловые сделки.У Вайнштейна и Чапмен подрастают двое детей: Индиа семи лет и четырехлетний Дэшиелл.