Соотечественники Андрея Малахова всегда верили в его успех

В юношеские годы Малахов учился на юриста и журналиста, а также был на практике в университете, который находится в США. Но даже став очень известным, Андрей всегда помнит про свои родные края. К примеру, ведущий финансировал сооружение храма Новомучеников и Исповедников Российских, также посещает церковные праздники и добродушно общается с верующими.Преподаватель Андрея Эмма Морзюк заверяет, что он достаточно часто посещает ее и всегда для своей бывшей учительницы дарит букет цветов. Учитель помнит Малахова как вежливого человека, который отвечал признательностью на критику.Однако не все соотечественники положительно отзываются о ведущем. Например, Ирина которая проходила обучение с ним в одной и той же школе поведала, что Андрей был самым обычным мальчиком и никак не выделялся среди своих сверстников. По ее мнению попасть на телевидение ему помог родственник, поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда ведущий появился на экранах телевизоров. Какой именно родственник посодействовал ему, женщина уточнять не стала.