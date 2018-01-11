Катя Жужа похвасталась перед подписчиками отлично владеющей английским языком дочерью

"Конечно, все зависит от педагога. Он прививает интерес к тому или иному предмету, а если у ребёнка есть интерес, то и желание будет, и результат", - написала Катя.

На представленной видеозаписи девочка рассказывает о традициях завтрака в разных странах мира. Кроме того, Николь рассказала, что предпочитают на завтрак в её семье.В описании к видео Жужа рассказала, что её дочь занимается изучением английского языка 4 раза в неделю. Также телезвезда познакомила подписчиков с репетитором, который как раз помогает её наследнице постигать иностранную речь.Видеозапись с Николь набрала уже более 200 тысяч просмотров и десятки комментариев. Подписчики хвалят дочь телезвезды, называя её умным и смышлёным ребёнком.Не так давно Катя Жужа покинула телешоу "Дом-2", в рамках которого трудилась в качестве одной из ведущих. Как она объяснила, молодой человек, с которым сейчас строит отношения, начал возмущаться, что Катя пропадает на работе, а на семью остаётся мало времени. Жужа решила, что семья для неё намного важнее карьеры.