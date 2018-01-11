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Юлия Высоцкая показала фото в купальнике
Юлия Высоцкая постоянно делится с фолловерами публикациями, которые носят частный характер. Ведущая обнародует фото, на которых она запечатлена без укладки, косметики и в простой одежде. Юлия показывает, что она такой же обычный человек как все, и это располагает общественность.

Юлия Высоцкая показала фото в купальнике

Новое фото Высоцкой буквально произвело фурор среди ее подписчиков. В Instagram-аккаунте известная актриса обнародовала публикацию, на которой она изображена в купальнике. На снимке Юлия повернута спиной. В одной руке ведущая держит телефонную трубку, а в другой – ноутбук.

Поклонники просто в восторге от её красивой фигуры. Фанаты сказали, что артистка умница и красавица. Некоторые отметили, что Высоцкая -мотивация и пример для многих. Данный снимок в течение трёх часов собрал более 6 тысяч лайков и свыше 150 лестных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:07
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