Юлия Высоцкая показала фото в купальнике
Юлия Высоцкая постоянно делится с фолловерами публикациями, которые носят частный характер. Ведущая обнародует фото, на которых она запечатлена без укладки, косметики и в простой одежде. Юлия показывает, что она такой же обычный человек как все, и это располагает общественность.
Новое фото Высоцкой буквально произвело фурор среди ее подписчиков. В Instagram-аккаунте известная актриса обнародовала публикацию, на которой она изображена в купальнике. На снимке Юлия повернута спиной. В одной руке ведущая держит телефонную трубку, а в другой – ноутбук.
Поклонники просто в восторге от её красивой фигуры. Фанаты сказали, что артистка умница и красавица. Некоторые отметили, что Высоцкая -мотивация и пример для многих. Данный снимок в течение трёх часов собрал более 6 тысяч лайков и свыше 150 лестных комментариев.
Новое фото Высоцкой буквально произвело фурор среди ее подписчиков. В Instagram-аккаунте известная актриса обнародовала публикацию, на которой она изображена в купальнике. На снимке Юлия повернута спиной. В одной руке ведущая держит телефонную трубку, а в другой – ноутбук.
Поклонники просто в восторге от её красивой фигуры. Фанаты сказали, что артистка умница и красавица. Некоторые отметили, что Высоцкая -мотивация и пример для многих. Данный снимок в течение трёх часов собрал более 6 тысяч лайков и свыше 150 лестных комментариев.