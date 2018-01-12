Вышло обновление Google PageSpeed Insights

В свою очередь обновлённый сервис в процентах показывает, насколько быстро происходит загрузка анализируемого сайта. Наряду с этим сервис определяет качество оптимизации того или иного ресурса под Google. Между тем для каждого показателя имеется по три категории. Стоит отметить, что для скорости это: Быстрый (Fast), Средний (Average), Медленный (Slow). В случае качества оптимизации имеются такие категории, как: Хорошо оптимизированный (Good), Средне оптимизированный (Average), Слабо оптимизированный (Low).А вот скорость загрузки страницы в данном случае высчитывается исходя из определённых метрик. Речь ведётся касательно события первой отрисовки контента (FCP), а также DOM Content Loaded (DCL). Предложения по оптимизации расположено внизу страницы.