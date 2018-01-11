В Рязани врачи кардиоцентра вместо приема пациентов решили устроить банкет

Сам автор с помощью медработника заглянул в кабинет заведующего и увидел там роскошный стол, за которым собрались все специалисты. Он был возмущен, что пациенты нуждаются в помощи, а медики празднуют зимние события со спиртными напитками. Данная тема вызвала бурное обсуждение среди пользователей сетей, обвинивших людей в халатном отношении к своим обязанностям.Некоторые лица решили, что они не столь долго находились в помещении, чтобы устраивать из инцидента трагедию, а также набросились на виновника снимков, зашедшего туда без стука. Однако Минздрав провел расследование такого события, после чего сотрудники были уволены за нарушение трудовой дисциплины, а главврач получил выговор.