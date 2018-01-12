Кибергруппировкой Turla распространяется бэкдор вместе с установщиком Flash Player

Исследование ESET показало, что хакеры Turla в пакет объединили собственный бэкдор, программу-установщик типа Adobe Flash Player, внедрили специальные техники, обеспечивающие внешнюю схожесть IP-адресов загрузки поддельного софта с легитимной инфраструктурой Adobe. Этот приём вводит жертву в заблуждение. Пользователи думают, что они загружают с сайта adobe.com настоящее ПО. Подмену установщика проводят на определённом этапе пути от серверов Adobe непосредственно к рабочей станции.Когда поддельный инсталлятор Flash Player будет запущен на ПК, установится бэкдор группы Turla. Злоумышленники потом извлекают уникальный идентификатор ПК, список всех продуктов безопасности, ARP-таблицу, имя пользователя ПК. В конце поддельный инсталлятор загружает, а также запускает легитимное приложение типа Flash Player.