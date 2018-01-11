Марго Овсянникова собирается бросить Саймона Марданшина

Как известно, несколько дней назад Саймон набросился на свою девушку, после чего выбросил все её вещи в бассейн, а потом и саму Овсянникову швырнул туда. При этом жизнерадостная блондинка сильно ударилась. Марго не сомневается, что прощать парня за такое просто бессмысленно, ведь если мужчина позволяет себе подобное уже в начале романа, то потом будет намного хуже и опаснее для неё.В своём микроблоге жительница "Острова любви" написала, что перестанет, скорее всего, строить отношения с Марданшином. Впрочем, молодой человек уже успел принести свои извинения. Зрители же уверены, что девушке не стоит продолжать крутить роман с импульсивным участником реалити-шоу, который и прежде показывал свой темперамент, когда сожительствовал с Мэри Кулешовой.До этого, напомним, Овсянникова хотела узнать поближе Иосифа Оганесяна, однако парень не ответил ей взаимностью, в связи с чем этот альянс так и не состоялся.