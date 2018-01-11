Наталья Водянова провела выходные со своей семьей

Наталья Водянова, невзирая на свою активность и занятость, нашла возможность, чтобы провести новогодние каникулы в семейном кругу. Модель с супругом и детьми отправилась отдыхать в Лос-Анджелес, где семья хорошо провела время.Всей семьей они обедали в кафе и ходили на пляж. Фото Водяновой за девятнадцать часов собрало около 34 тысяч лайков. Стоит отметить, что Наталья с супругом Антуаном Арно воспитывает 5 детей. Вместе супружеская пара уже пять лет.