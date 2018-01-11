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Наталья Водянова провела выходные со своей семьей
Наталья Водянова, являющаяся отечественной супермоделью, порадовала фолловеров в рамках Instagram публикациями с новогодних выходных. Звезда провела каникулы вместе со своей семьей. Соответствующие снимки очень понравились интернет-пользователям.

Наталья Водянова провела выходные со своей семьей

Наталья Водянова, невзирая на свою активность и занятость, нашла возможность, чтобы провести новогодние каникулы в семейном кругу. Модель с супругом и детьми отправилась отдыхать в Лос-Анджелес, где семья хорошо провела время.

Всей семьей они обедали в кафе и ходили на пляж. Фото Водяновой за девятнадцать часов собрало около 34 тысяч лайков. Стоит отметить, что Наталья с супругом Антуаном Арно воспитывает 5 детей. Вместе супружеская пара уже пять лет.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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