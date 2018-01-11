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Диана Шурыгина и Сергей Семенов столкнуться друг с другом в новом шоу Андрея Малахова
Выход из тюрьмы виновника событий, связанных с Дианой Шурыгиной, вызывал обсуждение среди пользователей сетей. В честь такого события продюсеры Андрея Малахова решили снять новое шоу, где она и Сергей Семенов столкнуться друг с другом.

Скандальная особа, рассказавшая о случившейся трагедии в ее жизни, которую многие люди считают выдуманной историей, увидит преступника, получившего из-за таких рассказов 8 лет. Известный пиарщик, который выставляет в неприглядном свете многих знаменитостей, отметил, что все событий эфира, волновавшие зрителей, были хорошо спланированной акцией.

Диана Шурыгина и Сергей Семенов столкнуться друг с другом в новом шоу Андрея Малахова


Мужчина предпочитает не называть свое имя прессе, однако подчеркнул, что все участники скандала тогда прекрасно заработали на истории. Семья Дианы Шурыгиной получила кроме славы для героини миллион рублей, а родственники молодого человека тоже не отказывались от гонораров во время своих интервью, а также получили 50000 руб после выхода Сергея Семенова на волю.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:51
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