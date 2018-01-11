Диана Шурыгина и Сергей Семенов столкнуться друг с другом в новом шоу Андрея Малахова

Скандальная особа, рассказавшая о случившейся трагедии в ее жизни, которую многие люди считают выдуманной историей, увидит преступника, получившего из-за таких рассказов 8 лет. Известный пиарщик, который выставляет в неприглядном свете многих знаменитостей, отметил, что все событий эфира, волновавшие зрителей, были хорошо спланированной акцией.Мужчина предпочитает не называть свое имя прессе, однако подчеркнул, что все участники скандала тогда прекрасно заработали на истории. Семья Дианы Шурыгиной получила кроме славы для героини миллион рублей, а родственники молодого человека тоже не отказывались от гонораров во время своих интервью, а также получили 50000 руб после выхода Сергея Семенова на волю.