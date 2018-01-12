Браузеры Microsoft смогли вернуть часть потерянных пользователей

В данном случае год был завершён с показателем в семнадцать процентов. Согласно данным аналитиков, доля Edge на персональных компьютерах Windows 10 в первом полугодии прошлого года удерживалась на уровне около двадцати процентов. После этого наблюдался спад. Между тем декабрьский успех рассматриваемой пары большинство экспертов считают случайностью. Даже в случае самых выгодных прогнозов требуется время, перед тем, как у IE+Edge будет наблюдаться опять увеличение.Согласно утверждениям StatCounter, прочий оператор сервиса современной веб-статистики IE+Edge, расположился на третьей позиции. В данном случае показатели составили 11,9 процентов. Его смогли обогнать Mozilla Firefox (12,2 процента), а также Chrome.