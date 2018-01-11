Наталья Краско заговорила о любви

Любовник жены актера сам пришел на телешоу к Дмитрию Шепелеву для того, чтобы все рассказать. В итоге между молодым человеком и директором Ивана Краско завязалась драка. Об этом инциденте журналистам рассказал сам Александр.Совсем не понятно, зачем Смородинов – директор Ивана Ивановича Краско, устроил это шоу, так как в его же интересах не распространять общественности измену молодой супруги актера. При этом сама Наталья в личном аккаунте заговорила о любви. В данном случае речь идёт не о любви к супругу или какому-то мужчине, а о своей большой любви к работе.