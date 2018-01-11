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Наталья Краско заговорила о любви
Еще летом прошедшего года появилась информация, что у супруги Ивана Краско есть молодой поклонник, однако тогда Наталья эти слухи опровергла.

Наталья Краско заговорила о любви

Любовник жены актера сам пришел на телешоу к Дмитрию Шепелеву для того, чтобы все рассказать. В итоге между молодым человеком и директором Ивана Краско завязалась драка. Об этом инциденте журналистам рассказал сам Александр.

Совсем не понятно, зачем Смородинов – директор Ивана Ивановича Краско, устроил это шоу, так как в его же интересах не распространять общественности измену молодой супруги актера. При этом сама Наталья в личном аккаунте заговорила о любви. В данном случае речь идёт не о любви к супругу или какому-то мужчине, а о своей большой любви к работе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:05
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