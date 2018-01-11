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Оксана Самойлова выложила видео процесса воспитания маленькой дочери
Оксана Самойлова приняла решение продемонстрировать поклонникам, как ее супруг Джиган воспитывает маленькую дочь Леи. Отечественная модель обнародовала в рамках Instagram видеоролик, на котором девочка объясняет своему папе, как надо обращаться с животными.

Оксана Самойлова выложила видео процесса воспитания маленькой дочери

На ролике Лея отвечает на вопросы Джигана. Девочка со смущением рассказывает, что животных обижать нельзя. Также она заявляет, что необходимо слушать старших, при этом вести себя хорошо. Репер в это время хлопал по ладошам дочери и комментировал ее слова.

Видео с маленькой Леей на страничке Оксаны Самойловой за 19 часов просмотрели уже миллиона пользователей Сети. Подписчики стали писать о красоте девочки. Также поклонники сказали, что у Леи способность правильно излагать свои мысли.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:05
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