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WhatsApp стал уязвим – переписка в чатах стала доступна хакерам
Мессенджер WhatsApp стал уязвим – хакерам стала доступна переписка в приватных групповых чатах.
WhatsApp стал уязвим – переписка в чатах стала доступна хакерам


Специалисты-криптографы из Германии обнаружили уязвимое место в мессенджере WhatsApp – стал известен способ проникновения в приватные групповые чаты мессенджера.

Исследователи выяснили, что любой из пользователей, имеющих доступ серверам приложения, сможет внедрить в приватный чат нового участника без разрешения администратора. После того, как новый юзер будет добавлен в приватную беседу, он получит возможность читать всю последующую переписку.

В мессенджере WhatsApp используется end-to-end шифрование, которое подразумевает хранение переписки пользователей на их устройствах, а не на серверах. Получить доступ к серверу может только сотрудник компании, продвинутый хакер или правительство.

Участники приватного чата могут решать, продолжать ли разговор, после получения сообщения о новых участниках.
Технологии
Добавил: Марина Полянская Вчера, 19:08
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