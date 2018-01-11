WhatsApp стал уязвим – переписка в чатах стала доступна хакерам

Специалисты-криптографы из Германии обнаружили уязвимое место в мессенджере WhatsApp – стал известен способ проникновения в приватные групповые чаты мессенджера.Исследователи выяснили, что любой из пользователей, имеющих доступ серверам приложения, сможет внедрить в приватный чат нового участника без разрешения администратора. После того, как новый юзер будет добавлен в приватную беседу, он получит возможность читать всю последующую переписку.В мессенджере WhatsApp используется end-to-end шифрование, которое подразумевает хранение переписки пользователей на их устройствах, а не на серверах. Получить доступ к серверу может только сотрудник компании, продвинутый хакер или правительство.Участники приватного чата могут решать, продолжать ли разговор, после получения сообщения о новых участниках.