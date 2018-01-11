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К испытаниям готовят навигационную станцию для высокоточной хирургии
Специалистами Росэлектроники была разработана станция, предназначенная для высокоточной современной хирургии. Уже вскоре данную новинку планируют протестировать.

К испытаниям готовят навигационную станцию для высокоточной хирургии

В рамках холдинга «Росэлектроника» Государственной корпорации Ростех завершили работу над созданием современной эффективной станции, которая предназначается для высокоточной хирургии. Специалисты в течение года будут тестировать данную новинку в стенах медицинских организаций Российской Федерации. На сегодняшний день для регистрации уже подали документы в Росздравнадзор.

За счёт станции снизится время, нужное на операцию, вероятность врачебной ошибки, повысится качество проведения сложных операций. Новинка способна отслеживать в хирургической ране инструмент, выводить изображение на мониторы, имеющие функцию touch. Разработка соответствует тех. характеристикам зарубежных образцов и превосходит их по программному обеспечению.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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