Седан Honda Insight 2018 рассекретили перед премьерой в Детройте

В качестве силовой установки седана Honda Insight 2018 года выступит гибридный силовой агрегат такой же, как у «зелёной» модификации Honda CR-V. Автомобиль Honda Insight в модельном ряду производителя займёт место между Civic и Accord.Дизайн гибридного Honda Insight получился довольно консервативным, передняя часть автомобиля имеет много общего с другими седанами бренда, однако головная оптика выполнена в агрессивном стиле. На рынке автомобиль составит конкуренцию Toyota Prius.В салоне нового Honda Insight появится современная мультимедийная система с тачскрином диагональю 7 дюймов и цифровая приборная панель. Более подробная информация о новинке будет представлена на автосалоне в Детройте.