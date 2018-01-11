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Седан Honda Insight 2018 рассекретили перед премьерой в Детройте
На автосалоне в Детройте состоится дебют нового седана Honda Insight 2018 года. В преддверии дебюта производители рассекретили некоторые технические характеристики автомобиля.

Седан Honda Insight 2018 рассекретили перед премьерой в Детройте


В качестве силовой установки седана Honda Insight 2018 года выступит гибридный силовой агрегат такой же, как у «зелёной» модификации Honda CR-V. Автомобиль Honda Insight в модельном ряду производителя займёт место между Civic и Accord.

Дизайн гибридного Honda Insight получился довольно консервативным, передняя часть автомобиля имеет много общего с другими седанами бренда, однако головная оптика выполнена в агрессивном стиле. На рынке автомобиль составит конкуренцию Toyota Prius.

В салоне нового Honda Insight появится современная мультимедийная система с тачскрином диагональю 7 дюймов и цифровая приборная панель. Более подробная информация о новинке будет представлена на автосалоне в Детройте.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:45
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