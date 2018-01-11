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Елена Корикова хорошо выглядит, несмотря на слухи о ее проблемах
В данное время Елена Корикова, являющаяся известной отечественной актрисой, редко посещает светские мероприятия. Также артистка не часто выкладывает в свой блог новые фотографии из своей повседневной жизни.

Елена Корикова хорошо выглядит, несмотря на слухи о ее проблемах

Однако на днях в микроблоге Instagram Елена обнародовала публикацию, на которой актриса изображена в тренажерном зале. Артистка одета в черный костюм, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Подписчики просто в восхищении от роскошного внешнего вида знаменитости.

Стоит напомнить, что после Нового года Елена Корикова отдыхала на горнолыжном курорте, где с помощью профессионального инструктора осваивала новый вид спорта.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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