Елена Корикова хорошо выглядит, несмотря на слухи о ее проблемах

Однако на днях в микроблоге Instagram Елена обнародовала публикацию, на которой актриса изображена в тренажерном зале. Артистка одета в черный костюм, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Подписчики просто в восхищении от роскошного внешнего вида знаменитости.Стоит напомнить, что после Нового года Елена Корикова отдыхала на горнолыжном курорте, где с помощью профессионального инструктора осваивала новый вид спорта.