Елена Корикова хорошо выглядит, несмотря на слухи о ее проблемах
В данное время Елена Корикова, являющаяся известной отечественной актрисой, редко посещает светские мероприятия. Также артистка не часто выкладывает в свой блог новые фотографии из своей повседневной жизни.
Однако на днях в микроблоге Instagram Елена обнародовала публикацию, на которой актриса изображена в тренажерном зале. Артистка одета в черный костюм, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Подписчики просто в восхищении от роскошного внешнего вида знаменитости.
Стоит напомнить, что после Нового года Елена Корикова отдыхала на горнолыжном курорте, где с помощью профессионального инструктора осваивала новый вид спорта.
Однако на днях в микроблоге Instagram Елена обнародовала публикацию, на которой актриса изображена в тренажерном зале. Артистка одета в черный костюм, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Подписчики просто в восхищении от роскошного внешнего вида знаменитости.
Стоит напомнить, что после Нового года Елена Корикова отдыхала на горнолыжном курорте, где с помощью профессионального инструктора осваивала новый вид спорта.