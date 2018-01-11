В Москве запланирован референдум об объединении Марьино и Люблино

В распространенной информации не было указано даты проведения местного плебисцита, однако есть все основания полагать, что он состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.Жителям этих двух территориально-административных единиц предлагается утвердительно или отрицательно ответить на вопрос, видят ли они необходимость в том, чтобы поддержать органы местного самоуправления в их решении объединить муниципальные округа Марьино и Люблино в один муниципальный округ Марьинский.Марьинскому Совету депутатов провести референдум предложила общественная организация «За комфортную среду» во главе с ее председателем Екатериной Абраменко, которая баллотировалась в 2017 году на местных выборах, но не набрала тогда достаточного количества голосов.