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В Москве запланирован референдум об объединении Марьино и Люблино
На основании общественной инициативы депутатский корпус московского муниципального округа Марьино вынес решение о проведении референдума относительно объединения столичных районов Марьино и Люблино.

В Москве запланирован референдум об объединении Марьино и Люблино


В распространенной информации не было указано даты проведения местного плебисцита, однако есть все основания полагать, что он состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Жителям этих двух территориально-административных единиц предлагается утвердительно или отрицательно ответить на вопрос, видят ли они необходимость в том, чтобы поддержать органы местного самоуправления в их решении объединить муниципальные округа Марьино и Люблино в один муниципальный округ Марьинский.

Марьинскому Совету депутатов провести референдум предложила общественная организация «За комфортную среду» во главе с ее председателем Екатериной Абраменко, которая баллотировалась в 2017 году на местных выборах, но не набрала тогда достаточного количества голосов.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 21:10
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