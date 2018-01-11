Конспирологи: Центр Земли заполнен колонией пришельцев
Один из американских кониспирологов Родни Клифф уверен, что центр Земли заполнен колонией пришельцев. Внеземные гости устроили там свою базу сразу после того, как пал Третий рейх.
Конспиролог из США Родни Клифф уже продолжительное время занимается изучением НЛО. Недавно специалист сделал заявление, что в центре нашей планеты находится база пришельцев. Это место, как считает ученый, инопланетяне выбрали для того, чтобы человечество не смогло обнаружить теневую власть. Более того, о колонии внеземных гостей уже давно известно сотрудникам NASA, однако последние предпочитают об этом умалчивать.
Автор данной концепции уверяет, что пришельцы постоянно контактируют с людьми, однако выбирают для этого отдаленные участки Земли. Кроме того, колонизаторы давно построили многочисленные тоннели, позволяющие оказаться в любой точке мира с минимальной затратой времени. Но самое интересное утверждение конспиролога в том, что недра Земли имеют свое Солнце, которое снабжает инопланетян энергией.
Конспиролог из США Родни Клифф уже продолжительное время занимается изучением НЛО. Недавно специалист сделал заявление, что в центре нашей планеты находится база пришельцев. Это место, как считает ученый, инопланетяне выбрали для того, чтобы человечество не смогло обнаружить теневую власть. Более того, о колонии внеземных гостей уже давно известно сотрудникам NASA, однако последние предпочитают об этом умалчивать.
Автор данной концепции уверяет, что пришельцы постоянно контактируют с людьми, однако выбирают для этого отдаленные участки Земли. Кроме того, колонизаторы давно построили многочисленные тоннели, позволяющие оказаться в любой точке мира с минимальной затратой времени. Но самое интересное утверждение конспиролога в том, что недра Земли имеют свое Солнце, которое снабжает инопланетян энергией.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:56