Конспирологи: Центр Земли заполнен колонией пришельцев

Конспиролог из США Родни Клифф уже продолжительное время занимается изучением НЛО. Недавно специалист сделал заявление, что в центре нашей планеты находится база пришельцев. Это место, как считает ученый, инопланетяне выбрали для того, чтобы человечество не смогло обнаружить теневую власть. Более того, о колонии внеземных гостей уже давно известно сотрудникам NASA, однако последние предпочитают об этом умалчивать.Автор данной концепции уверяет, что пришельцы постоянно контактируют с людьми, однако выбирают для этого отдаленные участки Земли. Кроме того, колонизаторы давно построили многочисленные тоннели, позволяющие оказаться в любой точке мира с минимальной затратой времени. Но самое интересное утверждение конспиролога в том, что недра Земли имеют свое Солнце, которое снабжает инопланетян энергией.