Физики нашли доказательства неприменимости второго закона термодинамики
Пример нарушения второго закона термодинамики удалось найти ученым физикам. Согласно ему, всем самопроизвольным естественным процессам, свойственно завершаться определенным способом деградации, сопровождающейся для Вселенной возрастанием общего уровня энтропии.
В ходе проведения научных исследований, специалисты смогли выяснить, что при корректировке спинов, пребывающих в тепловом состоянии с различными температурными показателями двух атомов, тепло начинает движение от частиц в холодном состоянии к более горячим. Относительно самой энтропии, все указывает на ее постепенное снижение.
Учеными отмечается, что при разговоре про квантовый мир, подразумевается применимость в нем известных законов физики. Но определенные случаи падения энтропии совпадают с уменьшением уровня взаимной информации атомов, сообщают американские специалисты на основании материалов, доступных в архивах Cornell University Library.
В ходе проведения научных исследований, специалисты смогли выяснить, что при корректировке спинов, пребывающих в тепловом состоянии с различными температурными показателями двух атомов, тепло начинает движение от частиц в холодном состоянии к более горячим. Относительно самой энтропии, все указывает на ее постепенное снижение.
Учеными отмечается, что при разговоре про квантовый мир, подразумевается применимость в нем известных законов физики. Но определенные случаи падения энтропии совпадают с уменьшением уровня взаимной информации атомов, сообщают американские специалисты на основании материалов, доступных в архивах Cornell University Library.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:45