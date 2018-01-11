Физики нашли доказательства неприменимости второго закона термодинамики

В ходе проведения научных исследований, специалисты смогли выяснить, что при корректировке спинов, пребывающих в тепловом состоянии с различными температурными показателями двух атомов, тепло начинает движение от частиц в холодном состоянии к более горячим. Относительно самой энтропии, все указывает на ее постепенное снижение.Учеными отмечается, что при разговоре про квантовый мир, подразумевается применимость в нем известных законов физики. Но определенные случаи падения энтропии совпадают с уменьшением уровня взаимной информации атомов, сообщают американские специалисты на основании материалов, доступных в архивах Cornell University Library.