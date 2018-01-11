Умелец из Новосибирска собрал из двух автомобилей LADA "танк"

Изобретатель из Новосибирска рассказал, что на создание «танка» его подтолкнули пользователи интернета, регулярно присылающие фотографии. Для того чтобы создать необычное транспортное средство умелец взял два старых автомобиля ВАЗ-2108 и распилил их пополам, затем сварил задние части и получился «танк».На данный момент машина не способна передвигаться, но создатели планируют оснастить её электрическими моторами и ещё некоторыми доработками, чтобы «танк» мог ездить. В видеоролике изобретатель рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.Стоит отметить, что менее чем за сутки видеоролик набрал более 392 тысячи просмотров. При этом более 23 тысяч пользователей оценили работу умельца положительно.