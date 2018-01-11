Российские метеокомпьютеры сильно «отстали» от зарубежных аналогов

Сейчас разработанные отечественными метеорологами десятилетия назад уникальные методики прогнозов, и подвижническая деятельность сотрудников, обеспечивает для Росгидромета место в ТОП-3 ведущих мировых центров, имеющих запасы информации про метеорологические данные. Самый мощный метеокомпьютер в Россиии обладает производительностью в 1,3 петафлопса. Такой компьютер в Великобритании имеет 16 петафлопс. РФ в этом обогнали Франция, Швейцария, США, КНР.Метеорологи РФ не имеют собственных буев в Мировом океане. Они за данными вынуждены обращаться к своим зарубежным коллегам. В Росгидромет уже привлекли конструкторские бюро РФ, разрабатывающие инновационные аппараты.