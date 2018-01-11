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Российские метеокомпьютеры сильно «отстали» от зарубежных аналогов
Максим Яковенко - глава Росгидромета, признал, что мощность роскошных ПК, используемых для осуществления долгосрочного прогноза погоды, является намного меньшей в сравнении с зарубежными аналогами. Тоже касается метеорологических буёв.

Российские метеокомпьютеры сильно «отстали» от зарубежных аналогов

Сейчас разработанные отечественными метеорологами десятилетия назад уникальные методики прогнозов, и подвижническая деятельность сотрудников, обеспечивает для Росгидромета место в ТОП-3 ведущих мировых центров, имеющих запасы информации про метеорологические данные. Самый мощный метеокомпьютер в Россиии обладает производительностью в 1,3 петафлопса. Такой компьютер в Великобритании имеет 16 петафлопс. РФ в этом обогнали Франция, Швейцария, США, КНР.

Метеорологи РФ не имеют собственных буев в Мировом океане. Они за данными вынуждены обращаться к своим зарубежным коллегам. В Росгидромет уже привлекли конструкторские бюро РФ, разрабатывающие инновационные аппараты.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:55
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