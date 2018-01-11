Дана Борисова оказалась в центре скандала после публичной ссоры с певицей Аленой Кравец

Звезда отметила, что отмечала праздник вместе с любимым человеком, но внезапно получила сообщение от Даны Борисовой с кучей гадких слов. Она сомневается в порядочности особы, которая обвинила исполнительницу в написании мерзких хэштэгов, а также намекнула на предоставление интимных услуг в сетях. Потом ведущая порадовалась, что Алена Кравец может себе позволить отдых в Куршавеле, так как имеет все возможности для заработка средств.Оскорбленная до глубины души певица назвала своего оппонента безбожницей, имеющей в душе злость и зависть. Она уверена, что лечение не пошло на пользу знаменитости, так что ее нельзя было вообще выпускать из Таиланда. Пользователи сетей активно обсуждают сложившуюся ситуацию и не понимают, зачем известные лица обожают показывать свое грязное белье обществу. Скандальные ситуации можно решать друг с другом, а не делать из этого очередной пиар.