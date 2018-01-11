Sony представила робота-собачку aibo с элементами искусственного интеллекта

Компания Sony в Токио представила электронного робота-щенка aibo с элементами искусственного интеллекта. Первые устройства нашли своих владельцев на интернет-аукционе.Sony и раньше выпускала аналогичных роботов до 2006 года, но их название писалось заглавными буквами — AIBO (аббревиатура, в которой соединяется понятие «искусственный интеллект» с японским словом «дружок»).Нынешняя собачка представлена в виде крупного щенка с более реалистичными чертами. Она реагирует на прикосновения, может играть, лаять, двигать ушами.Также «дружок» оснащен двумя камерами, позволяющими ему различать посторонних людей от хозяев и находить путь к зарядному устройству.Кроме того, aibo беспрерывно подключен к интернету, что дает ему возможность приобретать новые способности и обмениваться информацией со своими собратьями.