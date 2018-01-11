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Катерина Шпица прокомментировала свои обнаженные фото
Месяц назад в Instagram были обнародованы обнаженные фото известной отечественной актрисы Катерины Шпицы.

Катерина Шпица прокомментировала свои обнаженные фото

Многие поклонники считают, что снимки получились очень откровенными. Однако сама Катерина не разделяет мнение фанатов. Даже ее пятилетний сын Герман положительно оценил образ своей мамы. Актриса сказала, что она даже показала фото сыну, так как там не видно ее груди, и никакого намека на секс нет.

По словам Шпицы, Герману публикации очень понравились, потому что у него тонкое чувство прекрасного. Однако главное то, что мальчик даже не спросил, почему мама на снимке голая. По её мнению, внимание ребенка было направленно на позу, которая неосознанно ассоциируется с позабытой внутриутробной жизнью.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:35
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