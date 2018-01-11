В macOS High Sierra найден баг, позволяющий менять пароль App Store

Уязвимость позволяет пользователям изменить настройки популярного приложения App Store. Убедиться в наличии бага пользователь может, перейдя на панели системных настроек в раздел приложения App Store. После этого следует произвести нажатие на изображение замка. Если он открыт, нужно на него кликнуть ещё раз. Потом нужно ввести имя пользователя, а также любой пароль либо вовсе оставить пустым это поле.Стало известно, что уязвимость уже исправили в бета-версии в рамках macOS High Sierra 10.13.3. При этом она имеется в macOS Sierra 10.12.6. Это уже 2 баг с паролями, который зафиксировали за последние 3 месяца в купертиновских устройствах. Специалисты ранее в системе выявили root-уязвимость, позволяющую получать доступ к пользовательским правам.