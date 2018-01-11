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Екатерина Андреева удивила поклонников необычным роликом из Италии в Instagram
Ведущая решила отдохнуть в Италии от напряженного графика работы, так что она радует поклонников различными сюжетами, сделанными во время путешествия. Сейчас Екатерина Андреева удивила их необычным роликом из города Ассизи, опубликовав его в Instagram.

В сюжете звезда стоит на улице и слушает хит Леонтьева “Светофор”, а мимо нее пробегают в быстром темпе люди. Она отметила, что если ненадолго отключить все мысли, можно услышать, как шепчут звезды и стучит сердце. Подписчики сразу оценили новое видео Екатерины Андреевой, отметив, что наш мир является суетой. Они назвали ее шаловливой и молодой особой, так как знаменитость великолепно выглядит на фоне старинного уголка страны.

Екатерина Андреева удивила поклонников необычным роликом из Италии в Instagram


Многие пользователи сетей заряжаются оптимизмом, когда смотрят такие позитивные истории ведущей. Они благодарны ей за мудрые мысли и пожелали отличного отпуска, чтобы потом с новыми силами заниматься проектами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:03
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