Ford Edge 2019 года получил новый дизайн и "заряженную" версию

Рестайлинговый внедорожник Ford Edge получил более узкие фары головного цвета, новую решётку радиатора, видоизменённые задние фонари и противотуманные фары, а также модернизированную пятую дверь. В салоне автомобиля вместо классического рычага появился стильный селектор переключения передач в виде шайбы.Под капотом обновлённого внедорожника появился модернизированный двигатель EcoBoost ёмкостью 2,0 литра производительностью 250 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатым «автоматом».Также внедорожник Ford Edge будет доступен в «заряженной» модификации, оснащённой турбомотором объёмом 2,7 литра мощностью 335 лошадиных сил, спортивной подвеской и более агрессивным экстерьером.Базовая модификация автомобиля оснащена адаптивным круиз-контролем, системой автоматического предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов.