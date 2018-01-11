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Ford Edge 2019 года получил новый дизайн и "заряженную" версию
На автосалоне в Детройте компания Ford представит внедорожник Edge 2019 модельного года. Обновлённый автомобиль Ford Edge появится в продаже через полгода.

Ford Edge 2019 года получил новый дизайн и "заряженную" версию


Рестайлинговый внедорожник Ford Edge получил более узкие фары головного цвета, новую решётку радиатора, видоизменённые задние фонари и противотуманные фары, а также модернизированную пятую дверь. В салоне автомобиля вместо классического рычага появился стильный селектор переключения передач в виде шайбы.

Под капотом обновлённого внедорожника появился модернизированный двигатель EcoBoost ёмкостью 2,0 литра производительностью 250 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 8-ступенчатым «автоматом».

Также внедорожник Ford Edge будет доступен в «заряженной» модификации, оснащённой турбомотором объёмом 2,7 литра мощностью 335 лошадиных сил, спортивной подвеской и более агрессивным экстерьером.

Базовая модификация автомобиля оснащена адаптивным круиз-контролем, системой автоматического предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:15
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