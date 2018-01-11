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В Воронеже жители пояснили экспертам причины женского алкоголизма
Эксперты провели масштабный опрос среди жителей Воронежа, чтобы выяснить причину женского алкоголизма. Люди выразили разные мнения по такому поводу и пояснили, почему так случается в жизни.

Ученые давно заметили, что данная зависимость сильнее отражается на лицах женского пола по сравнению с мужчинами, а также они имеют проблемы во время лечения. Половина особ считает, что стресс является главным виновником употребления спиртного, так как многие дамы сталкиваются с ним не только на работе, но и дома.

В Воронеже жители пояснили экспертам причины женского алкоголизма


Они стараются избавиться от эмоций таким способом, однако это только на время способно избавить их от негативного состояния. Также было отмечено одиночество, заставляющее женщин брать в руки стакан, после чего некоторые лица упомянули о генетической предрасположенности.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:45
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