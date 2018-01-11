В Воронеже жители пояснили экспертам причины женского алкоголизма

Ученые давно заметили, что данная зависимость сильнее отражается на лицах женского пола по сравнению с мужчинами, а также они имеют проблемы во время лечения. Половина особ считает, что стресс является главным виновником употребления спиртного, так как многие дамы сталкиваются с ним не только на работе, но и дома.Они стараются избавиться от эмоций таким способом, однако это только на время способно избавить их от негативного состояния. Также было отмечено одиночество, заставляющее женщин брать в руки стакан, после чего некоторые лица упомянули о генетической предрасположенности.