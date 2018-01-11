Выставка электроники CES проходит с перебоями подачи электроенергии
На выставке CES - 2018 произошел инцидент, который привел к отключению подачи электричества примерно на 2 часа. Как оказалось, в Лас-Вегасе после проливных дождей вышел из строя трансформатор, следствием чего произошел обрыв линии, снабжающей напряжением интернациональную выставку электроники.
Обслуживающими компаниями и организаторами подчеркнуто, что сбой спровоцировали редкие для данной местности проливные дожди. Немногим ранее обильные осадки Лас-Вегаса вызвали затопление автомобильной парковки перед выставочными залами. Последний случай лишил освещения все стенды многочисленных компаний и представительств. Покрытию wi-fi повезло больше, его успешно активировали работой аварийных генераторов. Участники нашли выход по своему, освещая свои наблюдения и перемещения с помощью ноутбуков и смартфонов.
Ситуация отмечена ироничным позитивом, так как лучшие технологические новинки на CES-2018 отнесли в разряд батареек и фонариков. Прозвучали так же шуточные обвинения случившегося в отношении голосового помощника Alexa. Производителем печенья Oreo отмечено, что на отличное качество его продукции не повлияет даже темнота. Соответственно и другие компании воспользовались ситуацией и организовали свою мини рекламную компанию в новых обстоятельствах.
Обслуживающими компаниями и организаторами подчеркнуто, что сбой спровоцировали редкие для данной местности проливные дожди. Немногим ранее обильные осадки Лас-Вегаса вызвали затопление автомобильной парковки перед выставочными залами. Последний случай лишил освещения все стенды многочисленных компаний и представительств. Покрытию wi-fi повезло больше, его успешно активировали работой аварийных генераторов. Участники нашли выход по своему, освещая свои наблюдения и перемещения с помощью ноутбуков и смартфонов.
Ситуация отмечена ироничным позитивом, так как лучшие технологические новинки на CES-2018 отнесли в разряд батареек и фонариков. Прозвучали так же шуточные обвинения случившегося в отношении голосового помощника Alexa. Производителем печенья Oreo отмечено, что на отличное качество его продукции не повлияет даже темнота. Соответственно и другие компании воспользовались ситуацией и организовали свою мини рекламную компанию в новых обстоятельствах.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50