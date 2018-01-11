Алена Шишкова в синем монокини восхитила поклонников длинными ногами
Российская модель Алена Шишкова на новогодние праздники отправилась в теплые страны. Бывшая возлюбленная репера Тимати в настоящее время наслаждается палящим солнцем Таиланда.
Алена Шишкова постоянно радует своих фолловеров. Девушка в своем микроблоге Instagram время от времени обнародует откровенные публикации в купальнике, чем демонстрирует свою идеальную фигуру. Недавний снимок, на котором модель позирует в монокини синего цвета, в течение двух дней собрал более 200 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1 000 восхитительных комментариев.
Поклонники просто в восторге от роскошного внешнего вида девушки. Фанаты буквально засыпают модель комплиментами, а Алена продолжает показывать свою идеальную фигуру.
Алена Шишкова постоянно радует своих фолловеров. Девушка в своем микроблоге Instagram время от времени обнародует откровенные публикации в купальнике, чем демонстрирует свою идеальную фигуру. Недавний снимок, на котором модель позирует в монокини синего цвета, в течение двух дней собрал более 200 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1 000 восхитительных комментариев.
Поклонники просто в восторге от роскошного внешнего вида девушки. Фанаты буквально засыпают модель комплиментами, а Алена продолжает показывать свою идеальную фигуру.