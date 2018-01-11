Рынок пива в РФ вырастет впервые за 10 лет благодаря ЧМ-2018
Благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России, рынок пива в стране вырастет впервые за 10 лет.
В обзоре Morgan Stanley говорится, что потребление пива активизирует чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом.
Аналитики оценили вклад фанатов в потребление пива в 2%, в результате чего за весь 2018 год рынок пива в РФ вырастет, и произойдет это впервые за последние 10 лет.
Данные Росстата свидетельствуют, что продажи пива в России стабильно падают с 2007 года и до 2016 года они сократились на треть. Согласно оценке Союза российских пивоваров, в 2017 году они упали еще на 4 - 5%. Основной причиной такой ситуации является усиление регулирования. Кроме того, сказывается рост акцизов и падение доходов населения.
Рост рынка пива в 2018 году произойдет из-за проходящего в России чемпионата мира по футболу, во время которого потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%.
В обзоре Morgan Stanley говорится, что потребление пива активизирует чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом.
Аналитики оценили вклад фанатов в потребление пива в 2%, в результате чего за весь 2018 год рынок пива в РФ вырастет, и произойдет это впервые за последние 10 лет.
Данные Росстата свидетельствуют, что продажи пива в России стабильно падают с 2007 года и до 2016 года они сократились на треть. Согласно оценке Союза российских пивоваров, в 2017 году они упали еще на 4 - 5%. Основной причиной такой ситуации является усиление регулирования. Кроме того, сказывается рост акцизов и падение доходов населения.
Рост рынка пива в 2018 году произойдет из-за проходящего в России чемпионата мира по футболу, во время которого потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%.
Экономика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:40