Рынок пива в РФ вырастет впервые за 10 лет благодаря ЧМ-2018

В обзоре Morgan Stanley говорится, что потребление пива активизирует чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом.Аналитики оценили вклад фанатов в потребление пива в 2%, в результате чего за весь 2018 год рынок пива в РФ вырастет, и произойдет это впервые за последние 10 лет.Данные Росстата свидетельствуют, что продажи пива в России стабильно падают с 2007 года и до 2016 года они сократились на треть. Согласно оценке Союза российских пивоваров, в 2017 году они упали еще на 4 - 5%. Основной причиной такой ситуации является усиление регулирования. Кроме того, сказывается рост акцизов и падение доходов населения.Рост рынка пива в 2018 году произойдет из-за проходящего в России чемпионата мира по футболу, во время которого потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%.