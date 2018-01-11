Лимитированный маслкар Ford Mustang Bullitt представят на мотор-шоу в Детройте
На автосалоне в Детройте состоится дебют нового маслкара Ford Mustang Bullitt. Автомобиль создан в честь 50-летия с момента выхода на экраны боевика «Детектив Буллит», маслкар Ford Mustang Bullitt сойдёт с конвейера лимитированной партией.
В качестве силовой установки автомобиля Ford Mustang Bullitt выступит двигатель V8 мощностью 460 лошадиных сил. Также маслкар будет оснащён пересмотренной подвеской и кастомной выпускной системой.
Ранее в сети были обнародованы фотографии маслкара Ford Mustang в кузове фастбэк. Этот автомобиль, неустановленной модели, имел уникальные шильдики и особые колёсные диски.
Первое издание маслкара Ford Mustang Bullitt вышло в 2001 году, автомобиль был представлен в таком же цвете кузова, что и «киношный» спорткар Ford Mustang GT Fastback. А в 2008 году вышла рестайлинговая версия Ford Mustang Bullitt, посвящённая 40-летию кинофильма.
В качестве силовой установки автомобиля Ford Mustang Bullitt выступит двигатель V8 мощностью 460 лошадиных сил. Также маслкар будет оснащён пересмотренной подвеской и кастомной выпускной системой.
Ранее в сети были обнародованы фотографии маслкара Ford Mustang в кузове фастбэк. Этот автомобиль, неустановленной модели, имел уникальные шильдики и особые колёсные диски.
Первое издание маслкара Ford Mustang Bullitt вышло в 2001 году, автомобиль был представлен в таком же цвете кузова, что и «киношный» спорткар Ford Mustang GT Fastback. А в 2008 году вышла рестайлинговая версия Ford Mustang Bullitt, посвящённая 40-летию кинофильма.
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Добавил: Алина Вчера, 20:35