Воронежский стоматолог рассказал в сетях о красавицах с ужасным запахом изо рта
Пользователи сетей прочитали сообщение возмущенного стоматолога из Воронежа. Он решил рассказать о красавицах, имеющих ужасный запах изо рта, так как эти особы не ухаживают за ним правильным образом.
Мужчина отметил, что девушки предпочитают тратить большие деньги, чтобы иметь красивый маникюр и внешний вид, вот только про зубы предпочитают забывать. Они могут себе позволить ежегодно делать чистку ротовой полости, однако считают, что эта мелочь не заслуживает большого внимания.
Медик попросил всех женщин не пренебрегать советами и поддерживать нормальное состояние рта. Это позволит не допустить возникновения различных недугов, а также поможет избавиться от неприятных ароматов.
Мужчина отметил, что девушки предпочитают тратить большие деньги, чтобы иметь красивый маникюр и внешний вид, вот только про зубы предпочитают забывать. Они могут себе позволить ежегодно делать чистку ротовой полости, однако считают, что эта мелочь не заслуживает большого внимания.
Медик попросил всех женщин не пренебрегать советами и поддерживать нормальное состояние рта. Это позволит не допустить возникновения различных недугов, а также поможет избавиться от неприятных ароматов.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:35