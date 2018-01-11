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Воронежский стоматолог рассказал в сетях о красавицах с ужасным запахом изо рта
Пользователи сетей прочитали сообщение возмущенного стоматолога из Воронежа. Он решил рассказать о красавицах, имеющих ужасный запах изо рта, так как эти особы не ухаживают за ним правильным образом.

Мужчина отметил, что девушки предпочитают тратить большие деньги, чтобы иметь красивый маникюр и внешний вид, вот только про зубы предпочитают забывать. Они могут себе позволить ежегодно делать чистку ротовой полости, однако считают, что эта мелочь не заслуживает большого внимания.

Воронежский стоматолог рассказал в сетях о красавицах с ужасным запахом изо рта


Медик попросил всех женщин не пренебрегать советами и поддерживать нормальное состояние рта. Это позволит не допустить возникновения различных недугов, а также поможет избавиться от неприятных ароматов.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:35
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