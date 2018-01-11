Apple локализовала в Китае облачное хранилище iCloud

Данные сервера с февраля текущего года будут находиться непосредственно в управлении государственной компании Китайской Народной Республики – GCBD. Всем китайским пользователям в следующие семь недель придут сообщения, которые уведомляют про переход облачного хранения уже на новые сервера. Пользователям предоставляется возможность отклонения соглашения, удаления аккаунта из iCloud. При этом Apple советует из облака предварительно сохранить все свои документы, фото, а также прочую информацию на другой носитель.Apple планирует построить центр информационной обработки в провинции Гуйчжоу. Проект оценивается в 1 миллиард долларов. Центр будет управляться GCBD.