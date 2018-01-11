Тимур Родригес рассмешил поклонников роликом с Дедом Морозом после праздников

Звезда в небольшом посте написал, что люди даже не задумываются, какой внешний вид имеет сказочный персонаж после такой нагрузки. Потому он решил исправить оплошность и показал фигурку этого героя в новогоднем костюме. Она выглядит настолько уставшей, что подписчики сразу отметили, как ужасно смотрится древний персонаж.Они аналогично восприняли образ волшебника, которому пришлось выслушивать стихи и поздравления детей, после чего не забыть раздать свои подарки. Некоторые лица напомнили Тимуру Родригесу, что фигурку пора давно обновить, но большинство пользователей сетей позитивно восприняли юмор своего кумира.