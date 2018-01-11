АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Тимур Родригес рассмешил поклонников роликом с Дедом Морозом после праздников
Поклонники Тимура Родригеса долго смеялись, просмотрев ролик, опубликованный в Instagram. На нем музыкант решил показать внешний вид Деда Мороза, который приходит в себя после праздников.

Звезда в небольшом посте написал, что люди даже не задумываются, какой внешний вид имеет сказочный персонаж после такой нагрузки. Потому он решил исправить оплошность и показал фигурку этого героя в новогоднем костюме. Она выглядит настолько уставшей, что подписчики сразу отметили, как ужасно смотрится древний персонаж.

Тимур Родригес рассмешил поклонников роликом с Дедом Морозом после праздников


Они аналогично восприняли образ волшебника, которому пришлось выслушивать стихи и поздравления детей, после чего не забыть раздать свои подарки. Некоторые лица напомнили Тимуру Родригесу, что фигурку пора давно обновить, но большинство пользователей сетей позитивно восприняли юмор своего кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости