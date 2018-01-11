Опра Уинфри стала популярнее Дональда Трампа среди избирателей США

Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Rasmussen Reports», Дональда Трампа по популярности опережает Опра Уинфри – телеведущая, о выдвижении которой в президенты говорят американцы в последнее время.После выступления Опры на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» некоторые СМИ написали о возможности участия Уинфри в президентских выборах в 2020 году.Трамп высказал сомнение, что Опра будет баллотироваться, но даже если это возможно, он уверен, что выиграет у нее предвыборную гонку.Согласно полученным в опросе данным, в случае дуэли Трамп – Уинфри, 38% избирателей проголосовали бы за нынешнего президента, а 48% - за Уинфри. 14% опрошенных с выбором еще не определились.Опрос был проведен среди тысячи граждан Америки 8 - 9 января.