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Опра Уинфри стала популярнее Дональда Трампа среди избирателей США
В ходе опроса выяснилось, что среди избирателей США популярнее Дональда Трампа стала Опра Уинфри.
Опра Уинфри стала популярнее Дональда Трампа среди избирателей США


Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Rasmussen Reports», Дональда Трампа по популярности опережает Опра Уинфри – телеведущая, о выдвижении которой в президенты говорят американцы в последнее время.

После выступления Опры на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» некоторые СМИ написали о возможности участия Уинфри в президентских выборах в 2020 году.

Трамп высказал сомнение, что Опра будет баллотироваться, но даже если это возможно, он уверен, что выиграет у нее предвыборную гонку.

Согласно полученным в опросе данным, в случае дуэли Трамп – Уинфри, 38% избирателей проголосовали бы за нынешнего президента, а 48% - за Уинфри. 14% опрошенных с выбором еще не определились.

Опрос был проведен среди тысячи граждан Америки 8 - 9 января.
Политика
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:25
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