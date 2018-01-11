В Матросской Тишине после скандала с VIP-камерами уволен замначальника

После разгоревшегося скандала с VIP-камерами в следственном изоляторе «Матросская Тишина» заместитель начальника СИЗО был уволен, а еще трое сотрудников из оперативного отдела были привлечены к дисциплинарной ответственности.В декабре правозащитниками были обнаружены в СИЗО камеры для содержания «особо важных» арестантов. После этого ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) решила провести проверку условий содержания обвиняемых и подследственных.Ева Меркачева, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сравнила условия содержания в VIP-камерах «с 4-звездочными гостиницами». В них находились холодильники, заполненные деликатесами, современные большие телевизоры и «дорогие унитазы». Здесь содержались подозреваемые в мошенничестве.