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В Судане военных напугало появление огромного НЛО
Военные из Судана были напуганы появлением огромного НЛО, замеченного ими над городом Хартума. Радары не смогли опознать объект, излучающий сильное зеленоватое свечение.

Свидетели события заметили внеземной корабль вечером, когда он проносился в небе и внимательно рассматривал территорию. Люди сразу сообщили о таком событии на базу, после чего ее сотрудники подтвердили правдивость информации. Также удалось сделать фото НЛО, после чего они были опубликованы в сетях.

В Судане военных напугало появление огромного НЛО


Военные отметили, что пришельцы промчались над зоной Вади-Саидны, а также многие станции тоже видели их во время полета. Пока никто не может идентифицировать аппарат, чтобы выяснить его природу, но по всем признакам он похож на внеземные технологии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15
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