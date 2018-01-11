В Судане военных напугало появление огромного НЛО

Свидетели события заметили внеземной корабль вечером, когда он проносился в небе и внимательно рассматривал территорию. Люди сразу сообщили о таком событии на базу, после чего ее сотрудники подтвердили правдивость информации. Также удалось сделать фото НЛО, после чего они были опубликованы в сетях.Военные отметили, что пришельцы промчались над зоной Вади-Саидны, а также многие станции тоже видели их во время полета. Пока никто не может идентифицировать аппарат, чтобы выяснить его природу, но по всем признакам он похож на внеземные технологии.