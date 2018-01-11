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Мошенник получил 50 000 000 рублей под залог поддельных картин в Москве
На территории Москвы задержали двадцатишестилетнего мужчину, который получил под залог определённых поддельных картин 50 000 000 руб.

Мошенник получил 50 000 000 рублей под залог поддельных картин в Москве

Информацию выложили на страницах официального сайта Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. В материале уточняется, что молодой человек вместе с соучастниками непосредственно под видом работников столичного музея заключили с гражданином определённый договор займа в денежном эквиваленте, под залог дорогих картин известных художников, при этом подтвердив подлинность произведений искусства заключениями искусствоведов. Непосредственно после передачи денег стало известно, что картины, а также удостоверения на них поддельные. Материальный ущерб в данном случае составил примерно 50 000 000 рублей.

Уже по данному акту возбуждено уголовное дело. Задержанного двадцатишестилетнего московского жителя заключили под стражу. Ведётся розыск соучастников преступления.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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