Мошенник получил 50 000 000 рублей под залог поддельных картин в Москве
На территории Москвы задержали двадцатишестилетнего мужчину, который получил под залог определённых поддельных картин 50 000 000 руб.
Информацию выложили на страницах официального сайта Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. В материале уточняется, что молодой человек вместе с соучастниками непосредственно под видом работников столичного музея заключили с гражданином определённый договор займа в денежном эквиваленте, под залог дорогих картин известных художников, при этом подтвердив подлинность произведений искусства заключениями искусствоведов. Непосредственно после передачи денег стало известно, что картины, а также удостоверения на них поддельные. Материальный ущерб в данном случае составил примерно 50 000 000 рублей.
Уже по данному акту возбуждено уголовное дело. Задержанного двадцатишестилетнего московского жителя заключили под стражу. Ведётся розыск соучастников преступления.
Информацию выложили на страницах официального сайта Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. В материале уточняется, что молодой человек вместе с соучастниками непосредственно под видом работников столичного музея заключили с гражданином определённый договор займа в денежном эквиваленте, под залог дорогих картин известных художников, при этом подтвердив подлинность произведений искусства заключениями искусствоведов. Непосредственно после передачи денег стало известно, что картины, а также удостоверения на них поддельные. Материальный ущерб в данном случае составил примерно 50 000 000 рублей.
Уже по данному акту возбуждено уголовное дело. Задержанного двадцатишестилетнего московского жителя заключили под стражу. Ведётся розыск соучастников преступления.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10