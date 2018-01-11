NASA порадовало пользователей сетей виртуальным туром по центру Млечного пути
NASA решило порадовать пользователей сетей виртуальным туром, где можно увидеть центр Млечного пути. Оно опубликовало видео, позволяющее насладиться красотой этого уголка космоса.
Данные были получены благодаря современному оборудованию, после чего ученые смогли обработать информацию и показать самые интересные места галактики. Зрители смогут сами решить, куда им лучше направить камеру, так что этот нюанс поможет им ощутить себя в космическом корабле и совершить небольшое путешествие.
Их ждут знакомства с различными светилами, а также можно оказаться недалеко от огромной черной дыры. Этот объект тоже расположен в центре Млечного пути и его можно было запечатлеть с помощью рентгена и обычного освещения.
Данные были получены благодаря современному оборудованию, после чего ученые смогли обработать информацию и показать самые интересные места галактики. Зрители смогут сами решить, куда им лучше направить камеру, так что этот нюанс поможет им ощутить себя в космическом корабле и совершить небольшое путешествие.
Их ждут знакомства с различными светилами, а также можно оказаться недалеко от огромной черной дыры. Этот объект тоже расположен в центре Млечного пути и его можно было запечатлеть с помощью рентгена и обычного освещения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05