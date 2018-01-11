АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

NASA порадовало пользователей сетей виртуальным туром по центру Млечного пути
NASA решило порадовать пользователей сетей виртуальным туром, где можно увидеть центр Млечного пути. Оно опубликовало видео, позволяющее насладиться красотой этого уголка космоса.

Данные были получены благодаря современному оборудованию, после чего ученые смогли обработать информацию и показать самые интересные места галактики. Зрители смогут сами решить, куда им лучше направить камеру, так что этот нюанс поможет им ощутить себя в космическом корабле и совершить небольшое путешествие.

NASA порадовало пользователей сетей виртуальным туром по центру Млечного пути


Их ждут знакомства с различными светилами, а также можно оказаться недалеко от огромной черной дыры. Этот объект тоже расположен в центре Млечного пути и его можно было запечатлеть с помощью рентгена и обычного освещения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости