NASA порадовало пользователей сетей виртуальным туром по центру Млечного пути

Данные были получены благодаря современному оборудованию, после чего ученые смогли обработать информацию и показать самые интересные места галактики. Зрители смогут сами решить, куда им лучше направить камеру, так что этот нюанс поможет им ощутить себя в космическом корабле и совершить небольшое путешествие.Их ждут знакомства с различными светилами, а также можно оказаться недалеко от огромной черной дыры. Этот объект тоже расположен в центре Млечного пути и его можно было запечатлеть с помощью рентгена и обычного освещения.