Палеонтоглоги: бабочки появились на Земле задолго до цветов

Группа ученых-палеонтологов из Утрехтского университета исследовали древние образцы чешуекрылых, обнаруженных на севере Германии, и пришли к выводу, что их возраст примерно 200 млн лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.Авторы исследования отмечают, что фрагменты древних насекомых покрыты твердыми хитиновыми чешуйками такими же, как у современной моли, имеющей мощные челюсти для питания твердой пищей. Останки же других отличались менее плотной структурой чешуек, которая характерна для современных бабочек.Такие выводы достаточно неожиданны, учитывая, что покрытосеменные растения стали завоевывать Землю гораздо позже, примерно между 140 и 160 миллионов лет назад. То есть хоботок насекомых появился задолго до цветов и, скорее всего для других целей. Палеонтологи считают, что хоботок помог выжить чешуекрылым в засушливом климате той эпохи. Продолговатый хоботок позволял насекомым потреблять секрет голосеменных растений и только потом стал отличным инструментом для сбора нектара с цветов.