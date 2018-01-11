Младшую сестру Шерлока Холмса будет играть Милли Браун

Тринадцатилетняя киноактриса Милли Бобби Браун, которая сыграла в кино «Очень странные дела», была утверждена на роль младшей сестры Холмса, и будет играть Энолу Холмс. По некоторым данным молодая девушка выступит в роли одного из телепродюсеров проекта. Когда начнется съемка и место ее проведения никто не оглашает.В основе сюжетной линии будет прослежен ряд юношеских детективных интриг писательницы из Америки Нэнси Спрингер. Главный герой – это юная девушка, которая начнет вести следствие загадочного исчезновения своей мамы и обнаружит, что она одарена умением к дедукции и интеллектуальному мышлению в равной степени, как и ее старшие братья Майкрофт и Шерлок.Стоит напомнить, что молодая актриса получила большую популярность благодаря фантастическому сериалу «Очень странные дела». На данный момент работают над третьим сезоном, Милли Браун так же участвует и там. Кроме этого она приняла участие в съемках блокбастера «Годзиллы», который выйдет в мировой прокат весной 2019 года.