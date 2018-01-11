Младшую сестру Шерлока Холмса будет играть Милли Браун
Милли Браун была одобрена на роль младшей сестры Шерлока Холмса, которой на момент съемок тринадцать лет.
Тринадцатилетняя киноактриса Милли Бобби Браун, которая сыграла в кино «Очень странные дела», была утверждена на роль младшей сестры Холмса, и будет играть Энолу Холмс. По некоторым данным молодая девушка выступит в роли одного из телепродюсеров проекта. Когда начнется съемка и место ее проведения никто не оглашает.
В основе сюжетной линии будет прослежен ряд юношеских детективных интриг писательницы из Америки Нэнси Спрингер. Главный герой – это юная девушка, которая начнет вести следствие загадочного исчезновения своей мамы и обнаружит, что она одарена умением к дедукции и интеллектуальному мышлению в равной степени, как и ее старшие братья Майкрофт и Шерлок.
Стоит напомнить, что молодая актриса получила большую популярность благодаря фантастическому сериалу «Очень странные дела». На данный момент работают над третьим сезоном, Милли Браун так же участвует и там. Кроме этого она приняла участие в съемках блокбастера «Годзиллы», который выйдет в мировой прокат весной 2019 года.
Тринадцатилетняя киноактриса Милли Бобби Браун, которая сыграла в кино «Очень странные дела», была утверждена на роль младшей сестры Холмса, и будет играть Энолу Холмс. По некоторым данным молодая девушка выступит в роли одного из телепродюсеров проекта. Когда начнется съемка и место ее проведения никто не оглашает.
В основе сюжетной линии будет прослежен ряд юношеских детективных интриг писательницы из Америки Нэнси Спрингер. Главный герой – это юная девушка, которая начнет вести следствие загадочного исчезновения своей мамы и обнаружит, что она одарена умением к дедукции и интеллектуальному мышлению в равной степени, как и ее старшие братья Майкрофт и Шерлок.
Стоит напомнить, что молодая актриса получила большую популярность благодаря фантастическому сериалу «Очень странные дела». На данный момент работают над третьим сезоном, Милли Браун так же участвует и там. Кроме этого она приняла участие в съемках блокбастера «Годзиллы», который выйдет в мировой прокат весной 2019 года.